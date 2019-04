Verirrter Radfahrer übernachtet auf Truppenübungsplatz

Ein 81-jähriger Radfahrer hat sich auf dem Gelände eines Truppenübungsplatzes in Unterfranken verirrt und dort die Nacht verbracht. Er hatte auf dem Weg von Bad Brückenau nach Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) die Orientierung verloren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die sogenannte Range Control - ein ziviler Sicherheitsdienst, den die Bundeswehr engagiert hat - griff den alten Mann am Mittwochmorgen auf dem Gelände in Wildflecken auf. Der medizinische Dienst der Bundeswehr untersuchte den Senior, danach brachte ihn eine Polizeistreife nach Hause.