Verhandlung um Rückbau des Kernkraftwerks Isar I

Der Bund Naturschutz (BN) klagt gegen die Genehmigung für die Stilllegung und den Abbau des Kernkraftwerks Isar (KKI) 1 in Ohu bei Landshut. Heute befasst sich der Verwaltungsgerichtshof München mit dem Fall. Der BN befürworte zwar die Stilllegung und den Abbau des KKI 1, teilte das Gericht mit. Der Verband rüge aber die Art und Weise des genehmigten Abbaus, weil seiner Ansicht nach hierbei zu viele sicherheitsrelevante Fragen ungeklärt seien. Das KKI 1 war von 1979 bis März 2011 in Betrieb. Das Umweltministerium erteilte die Genehmigung über Stilllegung und Abbau im Januar 2017. Die Maßnahmen haben bereits begonnen.

Dem BN nach dürften die Arbeiten nicht stattfinden, solange außer Betrieb gesetzte und abgekühlte, aber noch strahlende Brennelemente in der Anlage seien, teilte der Verwaltungsgerichtshof mit. Die in der Genehmigung zugelassene Menge an Radioaktivität, die während des gesamten Prozesses in die Umwelt gelangen dürfe, sei dem BN nach zu hoch.

„Wir hatten über Jahrzehnte politisch für das Abschalten des Atomkraftwerks Isar 1 gekämpft“, sagte Kathy Mühlebach-Sturm, Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Landshut. Als aber 2014 der Antrag des Betreibers PreussenElektra vorgestellt wurde, wie das Atomkraftwerk Isar 1 abgerissen werden soll, „da waren wir entsetzt“. Der BN habe seine Bedenken dem Umweltministerium mitgeteilt. „Aber unsere fundierten Ängste wurden nicht berücksichtigt und im Erörterungstermin auch nicht beantwortet.“ Der BN habe sich gezwungen gesehen, 2016 gegen die Genehmigung zu klagen.

Presse VGH