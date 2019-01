Verfolgungsjagd endet im Schneehaufen

Eine Verfolgungsjagd, die sich ein 59-Jähriger mit der Polizei am Bodensee lieferte, ist in einem Schneehaufen geendet. Beamte wollten den Autofahrer in Lindau kontrollieren, wie sie am Mittwoch mitteilten. Die Polizisten versuchten den Mann mit einer Kelle zum Anhalten zu bewegen, was er ignorierte und davonraste. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, bis das Auto des Mannes in einer Kurve von der Straße abkam und in einen Schneehaufen krachte. Verletzt wurde niemand. Gegen den Fahrer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mitteilung der Polizei