Verfolgungsjagd durch Bayern: Mutmaßliche Autodiebe gefasst

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein 38-Jähriger hat bei einer Verkehrskontrolle statt seines eigenen Urins den seines Hundes abgegeben, weil er unter Drogeneinfluss stand. Nun erwarten den Mann eine Geldbuße, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Eine Polizeistreife hatte am 12. März gegen 13.30 Uhr den Mann in der Hohenloher Straße in Kirchberg an der Jagst einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell habe sich der Verdacht ergeben, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand.