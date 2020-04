Verfolgungsjagd der Polizei: 18-Jähriger flüchtet vor sieben Streifenwagen

In Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) ist ein 18-jähriger Motorradfahrer ohne Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife wollte den Fahranfänger am Donnerstagnachmittag kontrollieren, als er von einem Supermarkt-Parkplatz fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Er sei davongerast, nach einer Fahndung aber zuhause aufgespürt worden. Sieben Streifenwagen waren davon beteiligt.

Warum er geflüchtet war, konnte er nicht beantworten. Den 18-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen eines Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauchs und anderem.