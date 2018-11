Verfassungsschutz: Drei bayerische AfD-Politiker im Visier

Drei Mandatsträger der neuen AfD-Landtagsfraktion, Uli Henkel, Ralf-Dieter Stadler und Andreas Winhart, werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums vom 25. Oktober auf eine Anfrage der Grünen hervor. Henkel kandidiert für die AfD für das Amt des Landtagsvizepräsidenten. „Der Vizepräsident des Bayerischen Landtags darf kein Feind unserer Verfassung sein!“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze laut Mitteilung vom Donnerstag.

Mitte Oktober war bekannt geworden, dass einige Mitglieder der neuen AfD-Fraktion vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Nach einem Bericht des „Münchner Merkur“ sollte geprüft werden, ob die betreffenden Politiker, die damals noch nicht namentlich genannt wurden, auch noch als Abgeordnete beobachtet werden. Für die Beobachtung von Mandatsträgern gelten erhöhte Schwellen. Ob diese Prüfung abgeschlossen ist, war am Donnerstag nicht zu klären.

Schulze bezeichnete die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes als alarmierend. Personen, die mit rassistischen Aussagen auffallen oder Kontakte in die rechtsextremistische oder islamfeindliche Szene unterhalten, werde ihre Partei nicht in Schlüsselpositionen des Landtags wählen.

Die AfD halte an Henkel als Kandidat fest, teilte Katrin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende der Partei, in einer Stellungnahme mit. Ihrer Ansicht nach handelt es sich um eine gemeinsame Aktion von SPD, Grünen und CSU, mit der versucht werden soll, den AfD-Kandidaten zu diskreditieren, um seine Wahl zum Vize zu verhindern.

Ebner-Steiner zufolge sind die Grünen ein Fall für den Verfassungsschutz, weil „die bei Demonstrationen gemeinsam mit Linksextremisten und der Antifa marschieren und sich noch nie von linker Gewalt distanziert haben“. Sie beabsichtigt laut Mitteilung eine Anfrage, ob Mitglieder der Grünen beobachtet werden.

Henkel wird dem Ministerium zufolge aus zwei Gründen beobachtet. So habe er sich in einem Videoclip, das auf seiner Homepage aufgerufen werden konnte, in extremistischer Weise über Flüchtlinge aus Afrika geäußert. Die Aussagen motivierten zu Hass. Das Video sei 136 000 Mal aufgerufen worden, Kommentatoren hätten Gewalt befürwortet. Zweiter Grund sei Henkels Nähe zum Verein „Volksbegehren“, der ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Henkel, als Vizepräsident würde er „jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen“.

Ralf-Dieter Stadler sei im Internet über das Soziale Netzwerk Facebook mit Rechtsextremisten in Kontakt gestanden. Andreas Winhart habe mit Verweis auf das Gesundheitsamt Rosenheim behauptet, dass Flüchtlinge im Landkreis Krankheiten verbreitet hätten. Auch diese Aussagen stuften die Verfassungsschützer als extremistisch ein.