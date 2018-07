Verfassungsrichter urteilen über Flächenverbrauch

Im Streit um eine Obergrenze für den Flächenverbrauch in Bayern hat jetzt die Justiz das Wort: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof will heute in München seine Entscheidung zur Durchführung des bislang von der Staatsregierung untersagten Volksbegehrens „Betonflut eindämmen - damit Bayern Heimat bleibt“ verkünden. Die Initiatoren des Volksbegehrens wollen den Flächenverbrauch in Bayern mit einer gesetzlichen Höchstgrenze auf 5 Hektar pro Tag reduzieren.

Das Innenministerium hatte den Antrag aus verfassungsrechtlichen Bedenken abgelehnt. Der dazugehörige Gesetzentwurf schränke die kommunale Planungshoheit ein, „ohne für Ausmaß und Tragweite dieser Einschränkung wesentliche Entscheidungen zu treffen“, begründete das Ministerium seine Entscheidung.

Selbst wenn das Gericht den Antrag nachträglich zulassen würde, könnten das Volksbegehren sowie alle weiteren möglichen Schritte erst nach der Landtagswahl am 14. Oktober erfolgen. Die Unterstützer des Volksbegehrens, darunter Grüne, ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei), die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, der Landesbund für Vogelschutz und der Bund Naturschutz in Bayern, hatten am 7. März mehr als 48 000 Unterschriften - deutlich mehr als die notwendigen 25 000 - beim bayerischen Innenministerium eingereicht.

Die CSU setzt - wie der Gemeindetag und der Verband der Wohnungsunternehmen - nicht auf eine gesetzliche Obergrenze, sondern auf freiwillige Anreize zum sparsamen Flächenverbrauch, zum Bau höherer Gebäude und zum Rückbau zubetonierter Flächen.