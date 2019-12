Verfassungsrichter urteilen über Bayerns Integrationsgesetz

Drei Jahre nach der Verabschiedung des bayerischen Integrationsgesetzes im Landtag zieht am Dienstag endlich auch der Verfassungsgerichtshof einen Schlussstrich unter den Streit. Um 10.30 Uhr will Gerichtspräsident Peter Küspert das Urteil von Bayerns höchsten Richtern verkünden. Sie entscheiden über Klagen der Grünen und SPD, beide Landtagsfraktionen sehen das 2016 von der CSU Alleinregierung beschlossene Gesetz als verfassungswidrig an. Die CSU und auch die Staatsregierung halten die Kritik für unbegründet.

Unter anderem sieht das Gesetz folgende Regelungen vor: Migranten, die sich dem Erlernen der deutschen Sprache verweigern, müssen mit Sanktionen rechnen. Und wer die deutsche Rechts- und Werteordnung missachtet, muss an einem „Grundkurs“ darüber teilnehmen - wenn er kein Bußgeld riskieren will. Außerdem sollen Medien mithelfen, die „Leitkultur“ zu vermitteln.

Ende Oktober hatten die Streitparteien dem Gericht bei einem Termin erneut ihre unterschiedlichen Interpretationen zur Gesetzeslage präsentiert. Die Anwälte der Fraktionen gingen dabei vor allem auf den umstrittenen Begriff der „Leitkultur“ ein. CSU und Staatsregierung sprachen in dem Kontext nur von einem „Orientierungsrahmen“ für Zuwanderer und Behörden.

Das Integrationsgesetz war im Dezember nach einer stundenlangen Marathonsitzung bis in die frühen Morgenstunden beschlossen worden - damals überstimmte die CSU mit ihrer absoluten Mehrheit auch die Freien Wähler, die seit der vergangenen Landtagswahl mit den Christsozialen eine Regierung bilden. Das Gesetz trat daraufhin im Januar 2017 in Kraft. Wenige Monate später reichten SPD und Grüne ihre Klagen ein.

Auch Petra Bendel von der Universität Nürnberg-Erlangen, die unter anderem die Bundesregierung in Integrationsfragen berät, hatte kürzlich das Gesetz kritisiert: „Die Mehrheit der Regelungen bezieht sich auf Sanktionen für die Zuwanderer und weniger auf Angebote durch staatliche Stellen“, sagte die Politik-Professorin. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin hätten zwar neben dem Bundesgesetz ebenfalls eigene Integrationsgesetze. „Im Unterschied zu diesen geht das Bayerische von einem einseitigen Integrationsverständnis aus: dem der Assimilation“, sagte Bendel - also Anpassung und Angleichung.