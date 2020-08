Verfassungsgerichtshof entscheidet über Bayerns Grenzpolizei

Rund zwei Jahre nach der Wiedereinführung von Bayerns Grenzpolizei steht am heutigen Morgen am Verfassungsgerichtshof in München eine zukunftsweisende Entscheidung an: Hat die damals alleine von der CSU getragene Staatsregierung mit ihrer Entscheidung das Rechtsstaatsprinzip verletzt und damit gegen die Verfassung verstoßen? Kläger sind die Grünen im Landtag. Sie kritisieren die Grenzpolizei bereits seit ihrer Einführung und verweisen auf die alleinige Kompetenz des Bundes für den Grenzschutz in Deutschland.

Sollte das Gericht der Klage stattgeben, wäre es eine herbe Niederlage für die CSU und ihren Parteichef Markus Söder. Denn Söder war es, der die 1998 aufgelöste Grenzpolizei nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten ins Leben zurückrief. Sie war eines von vielen Prestigeprojekten, mit denen Söder der kriselnden CSU nach der Grenzöffnung 2015 neuen Boden unter den Füßen verschaffen wollte.

Bayern geht mit der Grenzpolizei einen umstrittenen Sonderweg. Sie war bereits 1948 eingeführt und unter anderem für die Kontrollen an Grenzübergängen und Flughäfen in Bayern eingesetzt worden. 50 Jahre später, nach dem Wegfall der Grenzkontrollen zur damaligen DDR, der Aufhebung der Kontrollen an der Grenze zu Österreich und der Aufweichung der Grenzsituation nach Tschechien wurde sie aufgelöst.

Zum 1. August 2018 wurde sie dann im Zuge der Diskussion um Zuwanderung von Flüchtlingen etwa über die Balkanroute als Teil der Landespolizei wieder eingeführt und umfasste zunächst rund 500 Beamte. Bis 2023 plant das Innenministerium mit 1000. Ihre bisherige Zusammenarbeit mit der Bundespolizei regelt eine Rechtsverordnung.