Verfahrenseinstellung im Korruptionsprozess gefordert

Die neue Corona-Station ist fertig und bezugsbereit, Corona-Patienten gibt es aktuell aber keinen einzigen am Klinikum Friedrichshafen. Nichts worüber man traurig wäre am Krankenhaus des Medizin-Campus-Bodensee (MCB), bedeutet es doch einen Schritt in Richtung Normalbetrieb. Auf der in sich abgeschlossenen Station werden ab jetzt alle Covid-19-Patienten des Klinikums Friedrichshafen stationär behandelt, egal wie schwer der Krankheitsverlauf ist, um alle anderen Patienten vor einer Infektion zu schützen.