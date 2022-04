Verfahren gegen Pfarrer vorläufig eingestellt: Kein Aufatmen

Nach der Berufung gegen eine Verurteilung wegen gestatteten Kirchenasyls ist das Verfahren gegen einen Pastor vorläufig eingestellt worden - er muss sich aber in einem neuen Fall vor Gericht verantworten. Der eigentlich am Montag anberaumte Termin im Berufungsverfahren am Landgericht Bayreuth wurde wieder abgesetzt, wie das Gericht mitteilte. Ganz aufatmen kann der Geistliche nicht: Das Verfahren wurde nur vorläufig und in Hinblick auf ein weiteres Kirchenasyl-Verfahren eingestellt, in dem sich der Mann demnächst vor dem Amtsgericht Bayreuth verantworten muss.

Der Pfarrer hatte Anfang Januar einem Iraner Kirchenasyl gewährt und ihn so vor der Abschiebung bewahrt. Im November verurteilte ihn das Amtsgericht Bayreuth wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt zu einer Geldstrafe. Staatsanwaltschaft und Pfarrer legten Berufung ein.

Der Verteidiger des Pfarrers, Michael Brenner, sagte, er sei nicht unzufrieden, die Staatsanwaltschaft habe mit der vorläufigen Einstellung aber auch einen sehr gut möglichen Freispruch verhindert. Die bei einer Einstellung untypische Entscheidung des Gerichts, der Staatskasse die Kosten aufzuerlegen, zeige, „dass wir gute Karten gehabt hätten“.

Der Termin und der konkrete Vorwurf in dem neuerlichen Kirchenasyl-Verfahren am Amtsgericht gegen den Pfarrer waren zunächst unklar. Der Vorsitzende des kirchlichen Asylhelfer-Vereins Matteo, Stephan Theo Reichel, sagte: „Die Staatsanwaltschaft versucht wohl, noch einen geeigneteren Kirchenasylfall zu finden.“ Man sei aber zuversichtlich: „An dem Urteil des Bayerischen Obersten kommt niemand mehr vorbei.“ Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte im Februar den Freispruch eines Mönchs in einem Kirchenasyl-Verfahren bestätigt.

