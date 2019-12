Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes wird beobachtet

In Sigmaringen gibt es seit Kurzem ein Secondhand-Geschäft. Das Angebot im „Wunderstübchen“ richtet sich vor allem an Frauen und Kinder, erklärt Betreiber Alfred Schnürch. Die Idee für den Laden habe es schon lange gegeben, bevor sie in die Tat umgesetzt wurde. Bei einem Spaziergang durch die Kreisstadt entdeckten Schnürch und seine Frau ein leerstehendes Geschäft. „Wir haben es uns dann angeschaut und schon war es passiert“, erinnert sich der 60-Jährige.