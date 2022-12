Verdacht auf gemeinsamen Mordplan: Zwei Brüder in U-Haft

Weil sie geplant haben sollen, die Ehefrau des einen Mannes zu ermorden, sitzen zwei Brüder in Untersuchungshaft. Die beiden hätten bei ihrer Festnahme auf dem Weg von Duisburg nach Schweinfurt (Bayern) ein Schwert und Reizspray im Auto gehabt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der ältere der beiden Brüder hatte am Dienstag seiner getrennt lebenden Ehefrau bei einem Streit mehrfach am Telefon gedroht, sie umzubringen. Die in Schweinfurt wohnende 38-Jährige rief daraufhin die Polizei, die die beiden Brüder am Dienstag wenig später auf dem Weg abfing.

Ein Ermittlungsrichter ordnete den Angaben zufolge am Mittwoch Untersuchungshaft für den 42-Jährigen und seinen 39 Jahre alten Bruder an - wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Verabredung zum Mord. Kripo und Staatsanwaltschaft ermittelten weiter zu den Hintergründen.

