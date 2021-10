Verdacht auf Brandstiftung: Mieter in München festgenommen

Nach dem Brand eines Bungalows bei München ist der Bewohner als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. Der 59-Jährige war verletzt in einem kleinen Gebäude neben dem Bungalow in Ottobrunn von der Polizei gefunden worden, wie diese am Mittwoch mitteilte. Die Polizei vermutet eine Explosion als Brandursache. Eine Nachbarin wurde durch Rauchgas am Dienstag leicht verletzt. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schwerer Brandstiftung. Zum Motiv wurde nichts bekannt.

Mitteilung der Polizei