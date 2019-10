Verdacht auf Betrug: Razzien in München und Augsburg

Wegen Verdachts auf Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen hat die Polizei in Bayern mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Beamten seien im Großraum München und Augsburg im Einsatz, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch in der Landeshauptstadt. Details konnte er zunächst nicht nennen, die Staatsanwaltschaft war für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen. Der Bayerische Rundfunk hatte zuvor berichtet.

Bereits am Dienstag hatte es im Zusammenhang mit Abrechnungsbetrug bei Intensivpflegediensten Durchsuchungen in Berlin, Bayern und Hessen gegeben. Drei Menschen wurden nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft festgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Einsätzen besteht, war zunächst unklar.