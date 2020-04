Verdächtiger nach versuchter Automatensprengung gefasst

Die Flucht eines Verdächtigen nach einer verhinderten Geldautomatensprengung im Landkreis Schweinfurt ist zu Ende. Die Polizei fasste den 21-Jährigen in den Niederlanden, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann soll im Februar 2019 in Grafenrheinfeld zusammen mit zwei Komplizen versuchten haben, einen Geldautomaten zu sprengen. Ein Zeuge störte sie jedoch dabei. Die Täter flüchteten mit dem Auto und lieferten sich mit der Polizei ein Verfolgungsjagd quer durch Unterfranken. Nach einer Kollision mit einem Streifenwagen rannten sie davon.

Einen 23-Jährigen konnte die Polizei nahe der Autobahn 3 festnehmen. Der Niederländer sitze seitdem in Untersuchungshaft, sagte Polizeisprecher Björn Schmitt. Der am Sonntag in den Niederlanden verhaftete Komplize warte jetzt auf die Auslieferung nach Deutschland. Der dritte Verdächtige befinde sich nach wie vor auf der Flucht. „Da dauern die Ermittlungen noch an“, sagte Schmitt.

Presse Polizeipräsidium Unterfranken