Verdächtiger nach Sprengung von Geldautomat in Haft

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Innenstadt von Memmingen sitzt der Festgenommene in Untersuchungshaft. Gegen den 23-Jährigen ist am Montag Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls erlassen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei nach der Tat am Sonntagmorgen zu Fuß geflüchtet und in einem Wohngebiet festgenommen worden. Er habe sich auffällig verhalten und widersprüchliche Angaben zur Tat gemacht.

Die Beamten fahnden unterdessen weiter nach Komplizen. Sie flüchteten nach Angaben der Polizei mit einem Auto vom Tatort, weil sie bei der Tatausführung gestört worden waren. Dabei leiteten sie den Angaben zufolge Gas in den aufgebrochenen Automaten und zündeten dieses an. Wie viel Geld die Täter bei der Sprengung erbeuteten, blieb weiter unklar.

