Verdächtiger nach Messerangriff festgenommen

Nach einem Messerangriff auf einen 20-Jährigen in Niederbayern hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl gegen den 51-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei „eindeutig als Täter identifiziert“ worden, hieß es.

Der 20-Jährige war Anfang Februar in einem Lokal in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) mit einem Mann in Streit geraden und später mit einem Messer leicht verletzt worden. Der Täter blieb zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Nationalität des Verdächtigen wollte ein Polizeisprecher nicht nennen.