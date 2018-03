Verdächtiger nach Leichenfund in Ostwestfalen festgenommen

Ein 51-Jähriger, der einen 30-Jährigen aus Stadthagen bei Hannover getötet haben soll, ist gefasst. Am Sonntagvormittag erließ der zuständige Richter Haftbefehl wegen Mordes, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Mann sei dank eines Zeugenhinweises festgenommen worden.

Die Polizei in Bayern hatte von einem Zeugen den Standort des gesuchten Autos erhalten. Der verlassene Wagen wurde in der Nähe einer Polizeistation in Reit im Winkl (Oberbayern) entdeckt. Ermittlungen der Beamten führten zu einem nahegelegenen Hotel, in dem sich der 51-Jährige aufhalten sollte. Ein Spezialeinsatzkommando der Bayerischen Polizei nahm den Gesuchten am Samstagabend widerstandslos fest.

Die Polizei hatte seit Samstag mit einem Foto nach dem Verdächtigen gefahndet. Die Leiche des 30-Jährigen war am Freitag in einer Scheune in Hille bei Minden gefunden worden.

Mitteilung