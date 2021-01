Verband: Vererbten Familienbetrieben droht Fallstrick

Vererbten Familienbetrieben könnte in der Corona-Krise nach Ansicht eines Mittelstandsverbandes das Aus durch den Fiskus drohen. Hintergrund ist, dass Firmenerben nur dann bei der Erbschaftsteuer verschont werden, wenn sie das Unternehmen längere Zeit fortgeführt und Arbeitsplätze erhalten haben. Jetzt drohe ein „Tsunami die Familienunternehmen in Erbfolge hinweg zu spülen“, warnte die Union Mittelständischer Unternehmen am Montag in München.

Die Lockdowns und ausbleibende Unterstützung brächten Familienunternehmen, die sich zur Fortführung des Unternehmens unter schwierigen Bedingungen verpflichtet hätten, in Existenznot. Das werde sich in den kommenden Monaten zeigen, „der Exodus vieler Unternehmen steht an“, sagte Verbandspräsident Yorck Otto. Die Corona-Hilfen seien zu kompliziert, von den 15 Milliarden Euro an Fördermitteln ab November seien „bis heute kaum zehn Prozent ausbezahlt worden“, und die von Unternehmen verlangte Drei-Monats-Überlebens-Rücklage sei vielerorts aufgebraucht.

Die Union Mittelständischer Unternehmen vertritt nach eigenen Angaben rund 70 000 Klein- und Mittelbetriebe.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-164467/2