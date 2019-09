Verband: Junge Frauen interessieren sich mehr für Hofleben

Der Bayerische Bauernverband spürt ein wachsendes Interesse gerade junger Frauen am Leben auf dem Land. Zwar würden als Mitglieder nur ganze Höfe gezählt, nicht die Personen, erklärte eine Sprecherin. Aber spezielle Angebote für junge Frauen seien in den vergangenen Jahren verstärkt angenommen worden.

Dazu zählt etwa das Seminar „Ladies.Landluft.Lebensträume“, das 2018 zum ersten Mal stattfand und heuer für Ende September geplant ist. Dabei geht es unter anderem um die Vernetzung junger Frauen, die auf Höfen leben, um Ideen für die eigene Betriebsentwicklung, um das Zusammenleben auf dem Hof mit verschiedenen Generationen und um die rechtliche Absicherung von Frauen, die auf einen Hof einheiraten.

Landesbäuerin Anneliese Göller sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Vernetzen sei auf dem Land einfacher, weil die Wege kürzer sind. „Man trifft sich in Vereinen, zum Austausch. Wenn es darauf ankommt, kann ich auch mal die Nachbarin fragen.“ Weitere Vorteile des Lebens auf dem Land seien mehr Freiraum und mehr Platz in der Stadt.

Im Gegensatz zu Landfrauen einiger anderer Bundesländer sind die bayerischen nicht in eigenständigen Verbänden und Vereinen organisiert, sondern in einer Landfrauengruppe. Mehr als 6700 ehrenamtlich Engagierte sind in Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden.