Verbände: Nach Attentat bei Ausbildung nicht nachlassen

Nach dem Attentat von Würzburg haben bayerische Wirtschaftsverbände die Betriebe dazu aufgerufen, bei ihren Anstrengungen für Integration und Ausbildung junger Flüchtlinge nicht nachzulassen. „Wir verurteilen die Tat in Würzburg scharf und sprechen den Opfern unser Mitgefühl aus“, teilte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, in München mit. „Trotzdem dürfen wir keine generellen Vorbehalte gegen Flüchtlinge generieren.“ Es sei von entscheidender Bedeutung, geflüchtete Menschen in Ausbildung und Arbeit zu bringen.

Am Montagabend hatte ein junger Flüchtling in einem Regionalzug bei Würzburg-Heidingsfeld vier Mitglieder einer Familie aus Hongkong und auf seiner Flucht auch eine Fußgängerin schwer verletzt. Kurze Zeit später wurde er von Polizisten erschossen. Der Jugendliche absolvierte ein Praktikum bei einer Bäckerei - mit Aussicht auf eine Lehrstelle.

Auch ein Sprecher des Bayerischen Handwerkstags betonte, der Fall von Würzburg dürfe nicht verallgemeinert werden. „Es wäre ein Rückschritt, wenn die Betriebe ihr Engagement in Zweifel ziehen.“ Bisher habe man aber auch keine entsprechenden Rückmeldungen bekommen.