Veranstalter planen mit Zuschauern bei Ski-Nordisch-WM

Die Veranstalter der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf planen derzeit mit Zuschauern auf Sitzplätzen an den Wettkampfstätten. Man plane mit „mindestens 2500 Zuschauern im Skisprungstadion“ und „2000 + X im Langlaufstadion“, sagte Moritz Beckers-Schwarz, einer der Geschäftsführer der Nordischen Ski-WM GmbH, am Donnerstag. „Wir sind positiv gestimmt“, sagte er. „Wir haben das Thema Pandemie sehr ernst im Blick und gehen kein Risiko in dem Ganzen.“

Beckers-Schwarz hob die Wichtigkeit von Fans auch für die Sportler hervor. „Es ist etwas anderes, alleine vor ein paar Offiziellen und Trainern Weltmeister zu werden, als wenn wenigstens 2000 Zuschauer hier im Stadion sind“, sagte er. Das Wintersport-Großereignis soll vom 23. Februar bis zum 7. März kommenden Jahres im Allgäu ausgetragen werden.

Informationen zur WM