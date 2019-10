Veröffentlich der bayerischen Arbeitslosenzahlen

Von Schwäbische Zeitung

In vier Tagen endet für Michael Beck der Wahlkampf. Am Sonntag, 3. November, wird entschieden, ob der 58-Jährige auch in den nächsten acht Jahren Oberbürgermeister von Tuttlingen sein wird. Das Stadtoberhaupt hat sich im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen den Fragen der Tuttlinger und der Redaktion gestellt.

Sie treten noch einmal als Oberbürgermeister für Tuttlingen an. Was sind Ihre Visionen für die Stadt im Jahr 2030?

Meine Vision ist, dass Tuttlingen 2030 weiterhin die wirtschaftlich stärkste Stadt der Region ist, ...