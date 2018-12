vbw erwartet 2019 schwächeres Wachstum

Das Wirtschaftswachstum in Bayern wird sich nach Einschätzung der bayerischen Arbeitgeber im kommenden Jahr abschwächen. „Die konjunkturelle Lage in Bayern hat sich abgekühlt, die Dynamik wird weiter zurückgehen“, erklärte der Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), Alfred Gaffal, am Freitag in München. Für 2019 erwartet der Verband einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,5 Prozent.

Das wäre deutlich niedriger als in diesem Jahr. Die endgültigen Zahlen für 2018 werden erst im neuen Jahr vorliegen, doch erwartet der Arbeitgeberverband heuer ein Wachstum von über zwei Prozent.

Zudem gibt es laut Gaffal zahlreiche Risiken, die dazu führen könnten, dass das Wachstum 2019 noch schwächer ausfällt. „Die Gefahr ist groß, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China erneut eskaliert“, sagte Gaffal. „Die Streitigkeiten zwischen den USA und der EU sind ebenfalls noch nicht vom Tisch.“ Als weitere mögliche Gefahrenherde für die Wirtschaft zählte der Verbandschef unter anderem den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU, die Finanzkrisen in der Türkei und Argentinien sowie die Europawahlen auf.

Der bayerische Arbeitsmarkt wird sich laut vbw aber auch 2019 weiterhin positiv entwickeln - nach wie vor fehlen Fachkräfte.