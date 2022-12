Regensburger Bischof ruft zum Gebet für Benedikt XVI. auf

Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer hat den verschlechterten Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. mit „großer Sorge“ aufgenommen. Er schloss sich der Bitte des aktuellen Pontifex an die Gläubigen an, für den Ex-Papst zu beten, wie das Regensburger Bistum am Mittwoch mitteilte.

Der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. hatte sich am Mittwoch verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, mit. Er fügte aber an, die Situation sei „für den Moment unter Kontrolle“.

Der gebürtige Bayer lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan. Zuletzt hieß es seit Monaten, dass Benedikt körperlich schwach sei und kaum noch sprechen könne. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit.

