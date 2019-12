Vater und Tochter krachen mit Schneemobil gegen Hauswand

Ein 44-Jähriger und seine 19-jährige Tochter sind mit einen Schneemobil gegen eine Hauswand gekracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die beiden auf schneebedeckter Fahrbahn bei Blaichach (Landkreis Oberallgäu) unterwegs, als der Vater vermutlich wegen eines technischen Defekts an dem Schneemobil die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen die Wand eines Gasthauses krachte. Der Vater wurde mit schweren, die Tochter mit leichten Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

