Vater und Sohn sterben bei Motorradunfall

Schüsse in der Tettnanger Innenstadt haben am 16. Oktober 2019 viele Bürger in Sorge versetzt. In kürzester Zeit verbreiteten sich Gerüchte darüber, was dort wohl passiert sei. Wenig später stellte sich heraus, dass Polizisten an der Bushaltestelle in der Tettnanger Seestraße bei einer Festnahme einen verurteilten Straftäter angeschossen hatten, der dadurch schwer verletzt wurde.

Einige Monate später sitzt Jakob D. in einem kahlen Besuchsraum in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg und schildert in einem Gespräch, wie er jenen Tag ...