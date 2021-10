Ein Vater hat beim Ausparken seine eineinhalbjährige Tochter übersehen und mit dem Auto überrollt. Das Kind lief unbemerkt hinter das Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da das Mädchen nicht unter die Reifen geriet, wurde es nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde es am Samstag mit Schürfwunden zur Kontrolle in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-626525/2