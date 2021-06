Varta produziert künftig stärkere Batterien für Fitnessuhren

Von Schwäbische Zeitung

Die Landesregierung hat am Wochenende eine neue Corona-Verordnung mit nun vier Inzidenzstufen auf den Weg gebracht. Hierzu hat das Sigmaringer Gesundheitsamt am Sonntag amtlich festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sigmaringen an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von zehn Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag. Damit treten ab Montag, 28. Juni, die Regelungen der neuen Inzidenzstufe 1 (unter 10) in Kraft.

Es dürfen nun maximal 25 Personen unabhängig der Anzahl der Haushalte zusammenkommen.