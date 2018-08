Vandalen fluten Ladengeschäft

Vandalen haben das Geschäft eines Bodenlegers in Oberfranken geflutet. Sie verstopften nach Angaben der Polizei vom Freitag die Waschbecken in der Küche sowie in der Toilette und drehten die Wasserhähne auf. „Dadurch wurden die Verkaufsräume und das Lager überschwemmt sowie die Ladeneinrichtung beschädigt.“

Die unbekannten Täter waren in der Nacht zum Donnerstag durch ein Fenster in das Geschäft in Kronach eingedrungen und hatten unter anderem sämtliche Schränke durchwühlt. Den Schaden bezifferten die Beamten auf rund 100 000 Euro. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, konnte der Ladenbesitzer laut Mitteilung zunächst nicht sagen.