Völler: Kein Wechsel von Daum-Sohn zum FC Bayern

Der Sommer kommt – und mit ihm kommen wieder viele Stars in die Bodenseeregion. Die Stuttgarter Hip-Hopper von den Fantastischen Vier sind die ersten, die ein Konzert geben. Sie eröffnen am kommenden Sonntag, 16. Juni, in Salem die Festivalsaison. Alle 5000 Karten für ihr Konzert sind bereits verkauft.

Bei insgesamt 14 Veranstaltungen werden Künstler der verschiedensten Genres auftreten: Das musikalische Spektrum reicht von Hip Hop und Pop über Schlager und Soul bis hin zu Rock.