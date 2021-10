Uschi Glas ist frischgebackene Zwillings-Oma

Doppeltes Baby-Glück: Uschi Glas ist seit kurzem Großmutter von Zwillingen. Ihre Tochter habe am 1. Oktober zwei Söhne zur Welt gebracht, bestätigte die Agentur der Schauspielerin am Dienstag. Mit der Geburt von Carl und Georg ist die Münchnerin („Club der einsamen Herzen“) nun also dreifache Großmutter.

„Die Babys sind gesund und munter. Ich bin sehr glücklich und freue mich riesig über unser zweites und drittes Enkelkind“, verriet die 77-Jährige der „Bild“-Zeitung, die bereits am Montag darüber berichtet hatte.

