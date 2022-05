USA erlegen Allianz harte Strafe auf

Die US-Regierung erlegt der Allianz nach hohen Fondsverlusten eine harte Strafe auf: Der Münchner Konzern muss fast 850 Millionen Dollar zahlen, außerdem darf die verantwortliche Vermögensverwaltung Allianz Global Investors ihr US-Geschäft nicht mehr in der bisherigen Form weiterführen. Deswegen wird die AGI-Tochtergesellschaft in den USA ihre dortiges Geschäft mit etwa 120 Milliarden Dollar Kundengeldern auf einen „neuen US-Partner“ übertragen, wie die Allianz am Dienstag in München mitteilte.

Große US-Anleger hatten im März 2020 mit AGI-Fonds hohe Verluste erlitten und anschließend Milliardenklagen gegen die Allianz eingereicht. Der Konzern räumte demnach in der Einigung mit den Behörden kriminelles Fehlverhalten einiger AGI-Mitarbeiter in den USA ein, die mittlerweile nicht mehr bei dem Konzern beschäftigt sind.

Die Ermittlungen der US-Behörden seien nun abgeschlossen, hieß es in der Mitteilung. Weitere finanzielle Belastungen bringen die Vergleiche mit den US-Behörden laut Allianz nicht mit sich, das Unternehmen hatte bereits 5,6 Milliarden Euro zurückgelegt, den Großteil davon für Vergleiche mit den Großkunden.

© dpa-infocom, dpa:220517-99-326270/2