US-Streitkräfte trainieren mit Panzern „Stryker“

Die US-Armee in der Oberpfalz erhält neues Gerät: Das Zweite Kavallerieregiment in Vilseck (Kreis Amber-Sulzbach) ist mit sieben Radpanzern vom Typ „Stryker“ mit einer neuen 30-Millimeter-Kanone ausgestattet worden. Am Dienstag stellte die US-Armee die Fahrzeuge auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr (Kreis Neustadt an der Waldnaab) vor. Die Panzer tragen den Namen Dragoon - benannt nach den Soldaten des Zweiten Kavallerieregiments, den „Dragoons“. Nach Angaben des US Militärs sind die Radpanzer unter anderem auch mit einem verbesserten Antrieb und Rumpf ausgestattet. Stationiert ist die Brigade in den „Rose Barracks“ Vilseck. Von April an sollen die Fahrzeuge auf dem Trainingsplatz Hohenfels getestet werden.