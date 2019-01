Bei einem Unfall auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz ist ein Soldat ums Leben gekommen. Der 32-Jährige aus dem Bundesstaat New Mexico war gerade mit einer Fahrzeugwäsche beschäftigt, als es zu dem tödlichen Unfall kam, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Bereits am Sonntag war es zu dem Unglück im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gekommen. Die genauen Umstände waren zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.