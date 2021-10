US-Generalkonsul hofft auf Besuch Söders in den USA

Der neue US-Generalkonsul in München, Timothy Liston, hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in die USA eingeladen. „Ich hoffe, dass wir Markus Söder bald in den USA begrüßen können“, sagte Liston in einem Interview der „Passauer Neuen Presse“. „Ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre er auch schon in den USA gewesen.“ Söder sei „herzlich willkommen“.

Von 8. November an könne zudem jeder wieder in die USA reisen, sagte der Diplomat. Es werde aus München einen Wiederaufnahme-Flug geben - mit der Lufthansa nach Miami.

Liston hatte sein Amt Ende Juli angetreten. Er ist samt Familie mit seiner bayerischen Ehefrau nach München gezogen. Vorfahren Listons stammen nach seinen Angaben aus der Region des Kaiserstuhls in Baden-Württemberg. Er ist seit 2002 im Auswärtigen Dienst der USA.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-781171/2

