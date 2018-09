Bayern Urteil wegen Wuchers durch Schlüsselnotdienst-Mitarbeiter Lesedauer: 2 Min Eine Statue der Justitia. (Foto: David Ebener/Archiv / DPA) Deutsche Presse-Agentur Ein Mitarbeiter eines dubiosen Schlüsseldienstes ist in Augsburg wegen Wuchers zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden. Der 52-Jährige hatte laut Anklage von einem Mann, der sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte, für die Öffnung der Tür im Voraus rund 414 Euro verlangt - für weniger als zehn Minuten Arbeit. Gegen den Mitarbeiter des Schlüsselnotdienstes hatte das Augsburger Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 5000 Euro erlassen. Da der 52-Jährige dagegen Einspruch einlegte, kam es am Montag zum Prozess. Der Amtsrichter reduzierte dabei zwar deutlich die Höhe der Geldstrafe (50 Tagessätze zu je 40 Euro), ließ es aber beim Schuldspruch. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, berichtete ein Gerichtssprecher anschließend. Wucherparagraph im Strafgesetzbuch

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@newsfactory.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.