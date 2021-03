Urteil wegen Totschlag mit Regenschirm rechtskräftig

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, 12.15 Uhr, am Bahnübergang in Manzell gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Fahrradfahrerin von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Bahnstrecke wurde für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Sperrung ist allerdings mittlerweile aufgehoben, wie DB Regio auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet. Mit Folgeverspätungen und Teilausfällen sei noch zu rechnen.