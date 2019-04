Urteil in Prozess um Miesbacher Sparkassen-Affäre erwartet

Von Schwäbische Zeitung und Beate Kusterer

Mit der Frage „Wieviel Mutter braucht ein Kind?“ beschäftigte sich der Biberacher Psychiater und Psychotherapeut Hans-Otto Dumke in einem anderthalbstündigen Vortrag in der Volkshochschule Biberach. Er bezog sich dabei auf internationale wissenschaftliche Studien im Zusammenhang mit der Betreuung der Kleinsten zwischen null und drei Jahren in Kinderkrippen und Kindertagesstätten (Kitas).

Den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder ab einem Jahr und deren flächendeckenden Ausbau bezeichnet Dumke als einen Wendepunkt in der ...