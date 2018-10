Urteil in Prozess um Bluttat an Frau erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 33-jährigen Frau in Regensburg soll heute im Landgericht (10.00 Uhr) das Urteil fallen. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte für 14 Jahre in Haft. Sie legte dem 32-Jährigen Totschlag zur Last. Der Verteidiger des aus Wiesbaden stammenden Mannes plädierte auf eine sechsjährige Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge und forderte zugleich eine Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung.

Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte seine ehemalige Freundin im Januar in deren Wohnung besucht und mit einem Küchenmesser getötet. Die Polizei nahm den Deutschen am Tatort fest.

Polizeimeldung vom Januar