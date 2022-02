Urteil im Rechtsstreit von Tina Turner erwartet

Der Bundesgerichtshof (BGH) will im Rechtsstreit zwischen der Popsängerin Tina Turner (82) und einem Showveranstalter um eine Doppelgängerin am Donnerstag (8.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Es geht um die Frage, ob das Double Dorothea „Coco“ Fletcher dem Original zu ähnlich sieht - und ob Werbeplakate mit ihrem Foto und dem Titel „Simply The Best - Die Tina Turner Story“ den Eindruck erwecken, der Pop-Superstar selbst stehe auf der Bühne.

Fraglich ist, wie der erste Zivilsenat in Karlsruhe die Kunstfreiheit auf der einen Seite und das Recht am eigenen Bild und Namen auf der anderen Seite gewichtet. Bei der Verhandlung im November sah es so aus, als könnte das Urteil des Oberlandesgericht Köln Bestand haben. Hier hatte Turner in zweiter Instanz verloren. Am Landgericht Köln war sie noch als Siegerin aus dem Prozess hervorgegangen. Sie hat den Veranstalter Cofo Entertainment aus Passau auf Unterlassung verklagt (Az. I ZR 2/21).

