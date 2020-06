Urteil im Prozess um Wahlfälschung in Geiselhöring erwartet

Nun ist sie also da, die Corona-Tracing-App. Sie kann in Deutschland in den App-Stores von Google und Apple auf die Smartphones geladen werden. Und das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Nachricht.

Gut, weil Deutschland endlich einmal seine technologische Kompetenz genutzt hat, um auf dem Gebiet der Digitalisierung neue und nötige Schritte zu gehen. Denn statt Innovationsfreude herrschte im Hochtechnologieland viel zu oft Innovationsträgheit.