Urteil im Prozess um sexuellen Missbrauch erwartet

Es ist der Alptraum von Eltern: Sie vertrauen ihr Kind einem Kindergarten an - doch dort wird es sexuell missbraucht. Im Fall eines wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten angehenden Erziehers will das Landgericht Bamberg heute ein Urteil sprechen. Er soll sich, so die Staatsanwaltschaft, in einem Kindergarten im Landkreis Bamberg an mehreren Kindern vergangen haben. Die Öffentlichkeit ist bei dem Verfahren ausgeschlossen.

Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt zwischen vier und sechs Jahre alt. Zudem soll der 19-Jährige kinderpornografische Schriften besessen haben. Eltern hatten im November Anzeige gegen den Auszubildenden erstattet. Nach Angaben eines Gerichtssprechers war der Angeklagte geständig - er räumte sogar mehr Fälle ein als in der Anklage aufgelistet.

Im Zuge eines Rechtsgesprächs einigten sich die beteiligten Parteien vorab auf ein Strafmaß. Demnach droht dem jungen Mann höchstens eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren - was davon abhängt, ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewendet wird.