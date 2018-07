Urteil im Prozess um Mord an Bayreuther Rentner erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Rentners in Bayreuth soll heute das Urteil fallen. Das Landgericht hatte sich seit Anfang Mai mit dem Fall beschäftigt, angeklagt sind zwei 36-Jährige aus dem Raum Augsburg. Sie sollen sich kurz vor Ostern 2017 unter einem Vorwand in das Haus eines 88-Jährigen in Bayreuth eingeschlichen haben, um nach Wertgegenständen zu suchen. Doch dann soll die Situation eskaliert sein - der Rentner starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Verwirrung in dem Fall hatte zudem ein Notruf gestiftet, der Stunden nach der Tat in Crailsheim in Baden-Württemberg abgesetzt wurde - ein Anrufer nannte die Bayreuther Adresse und sagte, dort läge ein Mann in seinem Blut. Einer der Angeklagten räumte ein, dieser Anrufer gewesen zu sein. DNA-Spuren lenkten den Verdacht schließlich auf die beiden Männer, die sich bei einem früheren Gefängnisaufenthalt kennengelernt hatten. Im Prozess belasteten sich die beiden Angeklagten gegenseitig.