Urteil im Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter erwartet

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) soll heute das Urteil am Landgericht Hof fallen. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf eine siebeneinhalbjährige Freiheitsstrafe samt Einweisung in die Psychiatrie. Der Verteidiger forderte Freispruch.

Den Ermittlungen nach soll der Mann im Frühjahr 2018 versucht haben, acht Wohngebäude in Brand zu setzen. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass schlafende Bewohner bei dem Feuer ums Leben kommen könnten. Die Bewohner entdeckten die Flammen noch rechtzeitig und niemand wurde verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro.

Die Staatsanwaltschaft legte dem 38-Jährigen schwere Brandstiftung in drei Fällen und versuchte Brandstiftung in einem Fall zur Last. Der Mann war zunächst wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes in mehreren Fällen angeklagt worden.