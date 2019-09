Urteil im Prozess gegen Fußballprofi Caiuby erwartet

Von August Braun

In der Fußball-Kreisliga A I ist der Tabellenerste Rot/Haslach beim FC Bellamont gefordert. Diese Partie wird am Samstag ab 16 Uhr ausgetragen. Das Illertalderby zwischen Kirchdorf und Erolzheim steigt am Sonntag ab 11 Uhr. Zwischen Dettingen II und Winterstettenstadt rollt der Ball am Sonntag ab 13.15 Uhr, auf allen anderen Plätzen geht es um 15 Uhr los. Unter anderem in Ellwangen, wo die LJG Unterschwarzach zum Derby anreist.

Die SGM Rot/Haslach tritt beim FC Bellamont an.