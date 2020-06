Urteil im Korruptionsprozess gegen Wolbergs erwartet

Corona hat voll zugeschlagen: Die Pandemie ist die Ursache dafür, dass entgegen allen Planungen das sanierte Freibad in Kösingen in diesem Jahr nicht mehr in Betrieb gehen wird.

Wir haben uns schweren Herzens entschließen müssen, in diesem Jahr nicht mehr zu öffnen.

Bürgermeister Thomas Häfele

Aber auch auf allen anderen Baustellen hat die Stadt mit Problemen zu kämpfen, die auf Corona zurückzuführen sind, hat Bürgermeister Thomas Häfele auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ ...