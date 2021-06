Ursache für Betondecken-Einsturz weiterhin unklar

Nach dem Einsturz einer Betondecke auf einer Baustelle in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) mit vier Schwerverletzten wird weiter nach der Unglücksursache gesucht. In den nächsten Tagen seien weitere Begehungen der Baustelle geplant, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch das Gewerbeaufsichtsamt sei involviert. Danach müsse auf das Gutachten der Experten gewartet werden. Das könne schnell gehen, aber auch Wochen dauern.

Am Donnerstagmittag war die Decke in einem Neubau aus zunächst ungeklärten Gründen eingestürzt. Vier Arbeiter wurden dabei schwer verletzt. Nach Angaben des Sprechers werden sie weiterhin im Krankenhaus behandelt. Direkte Lebensgefahr bestehe offenbar bei keinem der vier Männer. Ein Kollege von ihnen wurde leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-140207/2

