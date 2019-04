Ursache für Unfall mit Kanone weiter unklar

Nach einem Unfall mit einer mittelalterlichen Kanone in Mindelheim im Unterallgäu ist die Ursache weiter unklar. Am Sonntag war eine 23 Jahre alte Frau beim Laden der Kanone durch einen Schuss schwer an der Hand verletzt worden. Die Kanone sei für die Ermittlungen sichergestellt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten am Montag. Experten des Landeskriminalamtes sollen nun die Kripo in Schwaben unterstützen.

Die 23-Jährige wurde in eine Unfallklinik geflogen und musste notoperiert werden. Die Frau hatte die Berechtigung zur Bedienung der historischen Waffe. Das Unglück passierte während einer Veranstaltung aus Anlass des 500. Todestages von Kaiser Maximilian.

